Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы рекомендуем водителям по возможности воздержаться от пользования личными автомобилями"

Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Комментируя Report сложившуюся на дорогах ситуацию, начальник отдела Управления, полковник полиции Вагиф Асадов сказал, что водителям не рекомендуется пользоваться личным транспортом. "В настоящее время на территории столицы господствует снежная, туманная погода, на дорогах гололедица. Столичная мэрия и сотрудники "Азеравтойол" с помощью спецтехники расчищают дороги. Однако в некоторых районах возможны оползни. На мосту "20 января", серпантинах, крутых поворотах движение автомобилей довольно опасно.

Поэтому, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы рекомендуем водителям по возможности воздержаться от пользования личными автомобилями", - отметил В.Асадов.