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Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший

Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший Личности погибшего и пострадавшего пока не установлены
Происшествия
24 февраля 2021 г. 12:13
Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший

Один человек погиб, один пострадал в результате цепной аварии на трассе Баку-Алят-Газах.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что в аварии столкнулись более 10 автомобилей, в автомобиле марки ВАЗ-2107 один человек погиб:

"В настоящее время наши сотрудники проводят расследование на месте происшествия. Личности погибшего и пострадавшего пока не установлены".

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax yolunda zəncirvari qəza ilə bağlı rəsmi açıqlama: ölən və yaralanan var

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