Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший

Личности погибшего и пострадавшего пока не установлены

Один человек погиб, один пострадал в результате цепной аварии на трассе Баку-Алят-Газах.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что в аварии столкнулись более 10 автомобилей, в автомобиле марки ВАЗ-2107 один человек погиб:

"В настоящее время наши сотрудники проводят расследование на месте происшествия. Личности погибшего и пострадавшего пока не установлены".