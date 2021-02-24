Дорожная полиция о цепной аварии на трассе Баку-Газах: есть погибший

Один человек погиб, один пострадал в результате цепной аварии на трассе Баку-Алят-Газах.
Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.
Он отметил, что в аварии столкнулись более 10 автомобилей, в автомобиле марки ВАЗ-2107 один человек погиб:
"В настоящее время наши сотрудники проводят расследование на месте происшествия. Личности погибшего и пострадавшего пока не установлены".