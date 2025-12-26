Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Дорожная полиция напомнила о мерах безопасности на дорогах в условиях непогоды

    Происшествия
    • 26 декабря, 2025
    • 10:48
    Дорожная полиция напомнила о мерах безопасности на дорогах в условиях непогоды

    Главное управление дорожной полиции обратилось к гражданам, планирующим поездки в выходные дни.

    Как сообщили Report в ведомстве, на территории страны сохраняется неблагоприятная погода, осадки, в горных районах обледенение дорог, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

    С учетом ожидаемого роста интенсивности движения в выходные дни, особенно на автодорогах республиканского значения, дорожная полиция призывает водителей, включая тех, кто осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, проявлять максимальную осторожность. Рекомендуется по возможности выезжать в светлое время суток, строго соблюдать скоростной режим, использовать автомобили, оснащенные зимними шинами, а также не эксплуатировать технически неисправный транспорт.

    В управлении отметили, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и превентивных мер является основным условием безопасного и своевременного прибытия к месту назначения.

    Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşanlara xəbərdarlıq edib

