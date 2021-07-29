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Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны

Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию о надписях, прикрепленных к задним стеклам транспортных средств. В сообщении, поступившим в Report из Управления, говорится: "В последнее время некоторые водители п
Происшествия
29 июля 2021 г. 17:25
Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
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Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию о надписях различного содержания на задних стеклах транспортных средств.

Об этом передает "Report" со ссылкой на Управление.

"В последнее время некоторые водители прикрепляют к задним стеклам своих автомобилей разного рода надписи с целью привлечения внимания других участников дорожного движения или рекламных слоганов различного содержания, либо фото, что не только противоречит этическим нормам, но и является одним из факторов, приведших к дорожно-транспортным происшествиям.

Надписи на задних стеклах транспортных средств не только портят эстетический вид автомобилей, но и вызывают интерес у других участников движения, отвлекая их внимание от дороги, что в итоге приводит к ДТП.

В целях предотвращения подобных случаев Главное управление Государственной дорожной полиции призывает владельцев автотранспортных средств и водителей снять подобные надписи и фотографии. В противном случае, будут приняты соответствующие меры".

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