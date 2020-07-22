К административной ответственности привлечены 850 участников дорожного движения

Также пресечены попытки 310 автотранспортных средств миновать пост без соответствующего разрешения

С 00:00 21.07.2020 до 00:00 22.07.2020 за нарушение строгого карантина, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Сиязаньского и Шекинского районов, к административной ответственности по статье 211.1 были привлечены 775 человек, а за неиспользование медицинских масок в такси и автобусах по статье 211.2 были привлечены к ответственности 75 человек, в целом, 850 нарушителей.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

В указанный период с поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 40 автомобилей, направлявшихся в район, и 75 автомобилей, следовавших в направлении столицы. С поста, расположенного на 31-м километре дороги Баку-Шемаха-Евлах, были возвращены 20 автомобилей, направлявшихся в районы и еще 50, следовавших в направлении столицы. На посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия, были возвращены 60 автомобилей, направлявшихся в район и еще 65 машин, следовавших по направлению к столице. В целом, были пресечены попытки 310 автотранспортных средств миновать пост без соответствующего разрешения.