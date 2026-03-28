Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Происшествия
    • 28 марта, 2026
    • 12:29
    Дорожная полиция: Дождливая погода увеличивает риск аварий на дорогах

    В настоящее время на территории республики наблюдается дождливая погода, которая не только создает неблагоприятные условия для участников дорожного движения, но и значительно увеличивает риск аварий на дорогах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

    Сообщается, что сотрудники ДПС, несущие службу в усиленном режиме, принимают превентивные меры с целью устранения возникающих трудностей.

    Однако скользкое дорожное покрытие в дождливую и моросящую погоду, ограниченная видимость и другие неблагоприятные факторы требуют от водителей повышенного внимания и строгого соблюдения правил.

    С учетом увеличения интенсивности движения в связи с возвращением граждан, выехавших в праздничные дни, к местам постоянного проживания, водителям рекомендуется адекватно оценивать дорожные и погодные условия, заранее принимать меры предосторожности, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

    Главное управление Государственной дорожной полиции Неблагоприятные погодные условия Риск аварий на дорогах
    Yol polisi: Yağışlı hava yollarda qəza riskini artırır
    Последние новости

