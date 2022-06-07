Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям

Управление государственной дорожной полиции Баку в очередной раз обратилось к гражданам в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Управление государственной дорожной полиции Баку в очередной раз обратилось к гражданам в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Главный инспектор Управления майор Араз Аскерли в ответ на запрос Report сообщил, что 6-13 июня в связи с проведением гонки было ограничено движение и изменены направления для обеспечения безопасности движения на ряде улиц и проспектов столицы.

Он уточнил, что изменены направления движения автомобилей на улицах и проспектах Кёвкяб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Пушкина, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, Лермонтова, Азербайджана, Микаэля Усейнова, Зяргярпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова:

"Движение с пересечения улиц Афияддина Джалилова - Мехди Мехдизаде с улицей Юсифа Сафарова осуществляется направо, с улицы Юсифа Сафарова в направлении Приморского бульвара направо только на улицу 28 мая.

С 20-го участка, поселка Байыл и Площади Флага движение в сторону Парламентского проспекта в направлении улицы Нефтчи Гурбана и улицы Ханлара осуществляется по внутренним дорогам поселка Байыл.

С дороги Баку-Сальян-Алят движение осуществляется от Локбатанского круга по 3-й внешней кольцевой дороге, проходя по территории Ясамальского района.

Движение по направлению к центру по магистрали Баку-Зыхская дорога-проспект Нобеля, а также Аэропорт-проспект Гейдара Алиева осуществляется по проспектам Наджафгулу Рафиева и Бабека, от 10-го Заводского круга - через территорию Наримановского района - по улице Фатали хана Хойского.

Движение с улицы Мехти Гусейна на улицу Лермонтова, а также по улице Ахмеда Джавада по территории парка Ахундова осуществляется в противоположном направлении.

По улице Самеда Вургуна от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова до пересечения с улицей Физули осуществляется двустороннее движение.

Мы рекомендуем водителям автомобилей, ограничить движение в направлении центра, до 13 июня пользоваться общественным транспортом”, - заявили в Государственной дорожной полиции города Баку.