Дорожная полиция Баку оштрафовала во время рейда нетрезвых водителей

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сотрудниками Государственного дорожного управления Главного управления полиции города Баку проведено очередное просветительско-профилактическое мероприятие для выявления водителей, грубо нарушающих по ночам правила дорожного двжения на различных улицах и проспектах столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия было обнаружено большое количество нетрезвых водителей, а также не подчинявшихся требованиям дорожной полиции и совершивших автохулиганские действия.

На проспекте Нобеля за грубое нарушение ПДД был задержан водитель автомобиля марки "Ягуар" Фархад Гаджиев. Проверка показала, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Медосмотр подтвердил, что водитель нарушил правила.

На улице Рашида Бейбутова был задержан управляющий автомобилем марки "Опель" в нетрезвом состоянии Афет Джафаров. Несмотря на опровержения водителя, осмотр подтвердил, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

На территории Бинагадинского района был остановлен автомобиль марки "Тойота". Проверка водителя Бахруза Байрамова установила, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. В отношении водителя был составлен протокол, автомобиль был отогнан на охраняемую временную стоянку.

Водитель автомобиля марки "БМВ" был задержан за совершение опасных маневров на проспектах Метбуат, Гусейна Джавида. Расследование установило, что он управлял транспортным средством под воздействием психотропных веществ. В отношении водителя были приняты законные меры, он был передан в Ясамальское районное управление полиции.

Во время рейда соответствующие меры были приняты и в отношении водителей, нарушивших другие правила. Такого рода просветительские мероприятия сотрудниками Управления ГДП главного управления полиции Баку будут продолжены.