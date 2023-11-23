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Дорожная полиция Баку обратилась к жителям столицы

Дорожная полиция Баку обратилась к жителям столицы Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с предстоящим завтра, 24 ноября саммитом лидеров СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии).
Происшествия
23 ноября 2023 г. 19:07
Дорожная полиция Баку обратилась к жителям столицы

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с предстоящим завтра, 24 ноября саммитом лидеров СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии).

Как сообщил Report официальный представитель Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли, мероприятия будут проходить в Центре Гейдара Алиева и Бакинском конгресс-центре, а основными маршрутами передвижения иностранных и местных гостей саммита станут центральные проспекты и улицы столицы.

"Просим у всех участников дорожного движения, особенно водителей, при поездках в центр города отдавать приоритет общественному транспорту, по возможности снизить использование личных автомобилей", - сказал он.

Араз Аскерли подчеркнул, что для беспрепятственного и безопасного передвижения гостей к месту проведения заседания и управления этим процессом дорожная полиция просит водителей не загружать проспект Ходжалы, улицы Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Гасаноглу и Тябриз, использовать альтернативные дороги.

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