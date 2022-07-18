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Дорожная полиция Баку обратилась к юридическим лицам и госструктурам

Дорожная полиция Баку обратилась к юридическим лицам и госструктурам Дорожная полиция Баку обратилась к юридическим лицам и государственным структурам.
Происшествия
18 июля 2022 г. 19:39
Дорожная полиция Баку обратилась к юридическим лицам и госструктурам

Дорожная полиция Баку обратилась к юридическим лицам и государственным структурам.

Как сообщил "Report" главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли, юрлица и госструктуры, которые передают имеющиеся у них автомобили в пользование физических лиц, обязаны в течение трех дней сообщить об этом в единую информационную базу Государственной дорожной полиции, предоставив место прописки и место жительства физлица, его номер мобильного телефона, электронный адрес (при наличии) и данные водительского удостоверения.

Также информацию необходимо предоставить и при изменении этих данных (например, при смене места жительства физлица).

Кроме того, юридические лица и госструктуры обязаны в течение пяти дней отвечать на запросы Дорожной полиции по вопросам совершения водителями их автомобилей административных проступков. Если ответ не будет дан, то должностные лица по статье 347-й Кодекса об административных проступках АР будут оштрафованы на 150, а юридические лица – на 300 манатов.

Араз Аскерли подчеркнул, что Дорожная полиция вновь призывает данную группу лиц строго соблюдать правила дорожного движения и требования закона, не вызывать недовольство граждан своими действиями и не совершать правонарушений, с уважением и ответственностью относиться к закону.

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