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Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий Управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана в связи с ветреной погодой обратилось к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Происшествия
10 сентября 2023 г. 12:13
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось в связи с ветреной погодой к водителям и владельцам автомобилей, а также ко всем участникам движения.

Как сообщает Report, в целях предотвращения возможных аварий и других негативных происшествий ведомство призвало водителей проявлять бдительность на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

"Напоминаем, что в ветреную погоду транспортные средства следует парковать подальше от опасных объектов, предпочтение в таких случаях стоит отдавать закрытым помещениям.

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами следует быть более ответственными, уделять особое внимание упаковке перевозимого груза, проявлять повышенную осторожность в отношении пешеходов", - добавили в управлении.

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Версия на азербайджанском языке DYP hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə və avtomobil sahiblərinə müraciət edib

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