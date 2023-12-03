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Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Международным днем инвалидов

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Международным днем инвалидов Управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с 3 Декабря - Международным днем инвалидов.
Происшествия
3 декабря 2023 г. 09:44
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Международным днем инвалидов

Управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с 3 Декабря - Международным днем инвалидов.

Представитель ведомства майор полиции Араз Аскерли сказал Report, что защита прав людей с ограниченными возможностями – широко понимаемая концепция.

"Во всем мире 3 декабря отмечается как Международный день инвалидов. Цель – вовлечь общество в решение проблем лиц с инвалидностью, защитить права всех людей с ограниченными возможностями. Вопрос обеспечения свободного и безопасного передвижения людей этой категории всегда находится в центре внимания государства", - подчеркнул А.Аскерли.

Он добавил, что общечеловеческий долг каждого из нас постоянно проявлять внимание и заботиться о безопасности любого гражданина с ограниченными возможностями, в частности, молодых людей, потерявших здоровье в завершившейся блестящей победой 44-дневной Отечественной войне.

"Еще раз призываем водителей и всех участников движения проявлять внимательное и бережное отношение к лицам с ограниченными возможностями на дорогах, а также с чувством строгой ответственности соблюдать требования правил дорожного движения", - заключил Араз Аскерли.

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