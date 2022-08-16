Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Виктория"

Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Виктория"

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с предстоящим в столице матчем "Карабах" - "Виктория".

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Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с предстоящим в столице матчем "Карабах" - "Виктория". Как сообщает Report, старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли призвал болельщиков отдать предпочтение общественному транспорту для прибытия к стадиону. Сегодня в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Азербайджана "Карабах" сыграет против чешской "Виктории". Встреча начнется в 20:45. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook