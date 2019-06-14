Вагиф Асадов: Дорожная полиция делает все, чтобы "Последний звонок" прошел без заминок

"В связи с "Последним звонком" дорожная полиция работает в усиленном режиме, особенно на улицах и проспектах, на которых находятся бакинские школы. Сотрудники полиции проявляют высокий профессионализм, чтобы мероприятие прошло без заминок".

Об этом Report сказал заведующий отделом Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Вагиф Асадов отметил, что из-за большого числа участников осуществляются соответствующие мероприятия на дорогах, где наблюдается большое скопление машин: "Это делается для того, чтобы не было случаев потери времени на дорогах, и "Последний звонок" остался в памяти наших детей незабываемым приятным воспоминанием".

Мы еще раз призываем участников дорожного движения быть осторожными и ответственными, рекомендуем проводить мероприятия на территориях школ в соответствии с принятым решением, добавил В.Асадов.