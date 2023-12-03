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Дорожная полиция Азербайджана проводит профилактические мероприятия для предотвращения ДТП

Дорожная полиция Азербайджана проводит профилактические мероприятия для предотвращения ДТП В последнее время в Азербайджане увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Происшествия
3 декабря 2023 г. 16:20
Дорожная полиция Азербайджана проводит профилактические мероприятия для предотвращения ДТП

В последнее время в Азербайджане увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

Он отметил, что в целях предотвращения подобных инцидентов дорожная полиция проводит во всех регионах республики контрольно-профилактические мероприятия, направленные на повышение дисциплины среди водителей и пешеходов.

"В ходе анализа происшествий было установлено, что большинство аварий с участием пешеходов произошли из-за нарушения водителями требований дорожных знаков или из-за невнимательности самих пешеходов, а также по причине того, что переходящие дорогу лица не пользуются выделенными для пешеходов переходы. Призываем каждого участника дорожного движения проявить солидарность и строго соблюдать правила дорожного движения в этом важном для нашего общества вопросе", - подчеркнул Ровшан Тагиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDYP yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər keçirir

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