О нас

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.
Происшествия
28 ноября 2022 г. 14:52
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что на территории страны в ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия, дождь, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

Управление дорожной полиции просит быть внимательными на дорогах, соблюдать правила, быть вежливыми по отношению к другим участникам движения:

"В связи с тем, что мокрое асфальтовое покрытие увеличивает вероятность заноса, водители, учитывая дорожные и метеорологические условия, должны соблюдать скоростные ограничения, придерживаться достаточного расстояния между транспортными средствами, быть внимательными при обгоне и маневрировании, содержать в чистоте государственные номерные знаки транспортных средств.

Водителям следует не парковать транспортные средства на территориях где ведутся строительные работы, под или вблизи деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, а также других объектов, которые могут опрокинуться или сломаться под воздействием ветра.

Пешеходам необходимо проявлять осторожность при переходе проезжей части, не перебегать дорогу в непредназначенном для этого месте и избегать действий, угрожающих жизни и здоровью их самих и других участников движения" - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi