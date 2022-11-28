Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что на территории страны в ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия, дождь, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

Управление дорожной полиции просит быть внимательными на дорогах, соблюдать правила, быть вежливыми по отношению к другим участникам движения:

"В связи с тем, что мокрое асфальтовое покрытие увеличивает вероятность заноса, водители, учитывая дорожные и метеорологические условия, должны соблюдать скоростные ограничения, придерживаться достаточного расстояния между транспортными средствами, быть внимательными при обгоне и маневрировании, содержать в чистоте государственные номерные знаки транспортных средств.

Водителям следует не парковать транспортные средства на территориях где ведутся строительные работы, под или вблизи деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, а также других объектов, которые могут опрокинуться или сломаться под воздействием ветра.

Пешеходам необходимо проявлять осторожность при переходе проезжей части, не перебегать дорогу в непредназначенном для этого месте и избегать действий, угрожающих жизни и здоровью их самих и других участников движения" - говорится в обращении.