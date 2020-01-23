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Дорожная полиция: Полицейский-взяточник с видео давно умер - ФОТО

Дорожная полиция АР: Полицейский-взяточник с видео давно умер - ФОТО

В Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана прокомментировали распространенный в социальных сетях видеоролик, на котором заснято, как полицейский берет взятку. 

В ответ на запрос Report начальник отдела по связям с общественностью Управления Кямран Алиев заявил, что по факту было начато разбирательство.

"В ходе разбирательств было установлено, что этот полицейский был уволен из органов внутренних дел 14.05.2018, в том же году он скончался", - заявил К.Алиев.

Отметим, что в соцсетях был распространен видеоролик, на котором заснято, как полицейский берет взятку. Действие происходило на территории города Ширван.

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