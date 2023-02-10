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Дорога Губа-Хыналыг заблокирована из-за сильного снегопада

Дорога Губа-Хыналыг заблокирована из-за сильного снегопада Сильный снегопад привел к затруднению движения автомобилей на дороге Губа-Хыналыг.
Происшествия
10 февраля 2023 г. 11:00
Дорога Губа-Хыналыг заблокирована из-за сильного снегопада

Сильный снегопад привел к затруднению движения автомобилей на дороге Губа-Хыналыг.

Как сообщает северное бюро Report, резкое изменение погоды в регионе и появление наледи на дорогах затруднило движение автомобилей по внутренним и горным дорогам.

В частности, ряд проблем возник в движении автомобилей по дороге Губа-Хыналыг. Начальник участка Управления эксплуатации дорог №5 сообщил местному бюро Report, что на 26-39 километрах дороги выпало 25-30 см снега, что также затрудняет движение транспорта.

Техника и рабочая сила дорожного департамента очищают дорогу от снега.

Столбики термометров в регионе опустились до минус 18 градусов.

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Версия на азербайджанском языке Quba-Xınalıq yolu buz bağlayıb, avtomobillərin hərəkəti çətinləşib

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