Дорога Губа-Хыналыг заблокирована из-за сильного снегопада

Сильный снегопад привел к затруднению движения автомобилей на дороге Губа-Хыналыг.

Сильный снегопад привел к затруднению движения автомобилей на дороге Губа-Хыналыг.

Как сообщает северное бюро Report, резкое изменение погоды в регионе и появление наледи на дорогах затруднило движение автомобилей по внутренним и горным дорогам.

В частности, ряд проблем возник в движении автомобилей по дороге Губа-Хыналыг. Начальник участка Управления эксплуатации дорог №5 сообщил местному бюро Report, что на 26-39 километрах дороги выпало 25-30 см снега, что также затрудняет движение транспорта.

Техника и рабочая сила дорожного департамента очищают дорогу от снега.

Столбики термометров в регионе опустились до минус 18 градусов.