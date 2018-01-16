Дорога Баку-Шамахы заледенела, движение транспорта осложнено- ФОТО

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Шамахы. 16 января. REPORT.AZ/ В связи со снегом и холодной погодой в Шамахы и близлежащих районах автомобильные дороги обледенели.

Как сообщает ширванское бюро Report, беспрерывно идущий снег осложнил движение по магистрали.

Наряду с внутренними дорогами льдом покрыты и магистральные дороги, в некоторых местах возникли сложности для движения автомобилей.

На 15-17 км трассы Муганлы-Исмаиллы возникли проблемы для движения автомобилей по проезжей части. Дорога была скользкой преимущественно утром.

Кроме того, осложнено движение транспортных средств близ жилого массива Джанги на автодороге Баку-Шамаха-Евлах.

Для обеспечения интенсивности движения на дорогах к месту привлечены техники дорожного управления Исмаиллинского и Гобустанского районов. Для очистки дорог ото льда на названных территориях дороги покрываются песком и солью.