Допрошены свидетели по делу о покушении на Фазиля Мустафу

Продолжается суд по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Фазиля Мустафу - Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова.

Продолжается суд по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Фазиля Мустафу - Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова.

Как сообщает Report, по делу допрошены свидетели Эльмаддин Алиев, Самир Эюбов, Салех Агаев и Ислам Зейналов.

Следующее заседание суда назначено на 29 марта.

Отметим, что 28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор, перевозки и ношения).

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.