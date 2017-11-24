Дональд Трамп: США прекратят военную помощь YPG

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "США прекратят военную помощь YPG".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В заявлении журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава Белого дома дал специальное указание по этому поводу. Дональд Трамп заявил, что "этой глупости надо было положить конец еще раньше".