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Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом

Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом Должностным лицам центра предъявлено обвинение по статье получение взятки организованной группой
Происшествия
12 августа 2020 г. 17:55
Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом

Завершено предварительное расследование в отношении должностных лиц Агдашского районного отдела Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Подготовительное заседание по делу состоится в ближайшие дни. Дело находится в производстве судьи Билала Мамедова.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре была расследована информация о том, что в Агдашском райотделе Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения была потребована взятка для предоставления социальной помощи малообеспеченной семье. 

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были собраны улики, указывающие на причастность к факту коррупции консультанта Агдашского районного отдела ГФСЗ Махарата Ахмедова. Было установлено, что он, злоупотребляя должностными полномочиями, в обмен на предоставление социальной помощи гражданину вымогал у его близкого родственника взятку. 

Должностным лицам центра Махарату Ахмедову, Гарашу Шахмурадову и Нигяр Гасановой было предъявлено обвинение по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц или организованной группой).

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