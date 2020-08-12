Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом

Должностным лицам центра предъявлено обвинение по статье получение взятки организованной группой

Завершено предварительное расследование в отношении должностных лиц Агдашского районного отдела Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Подготовительное заседание по делу состоится в ближайшие дни. Дело находится в производстве судьи Билала Мамедова.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре была расследована информация о том, что в Агдашском райотделе Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения была потребована взятка для предоставления социальной помощи малообеспеченной семье.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были собраны улики, указывающие на причастность к факту коррупции консультанта Агдашского районного отдела ГФСЗ Махарата Ахмедова. Было установлено, что он, злоупотребляя должностными полномочиями, в обмен на предоставление социальной помощи гражданину вымогал у его близкого родственника взятку.

Должностным лицам центра Махарату Ахмедову, Гарашу Шахмурадову и Нигяр Гасановой было предъявлено обвинение по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц или организованной группой).