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Должностные лица на деоккупированной территории попали в ДТП

Должностные лица на деоккупированной территории попали в ДТП На территории Тертерского района произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
25 февраля 2021 г. 17:06
Должностные лица на деоккупированной территории попали в ДТП

На территории Тертерского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел на освобожденной от оккупации дороге Суговушан-Талыш.

Представитель исполнительной власти Талышского сельского административно-территориального округа района Анар Исмаилов потерял управление над автомобилем марки "Opel" из-за снега и гололеда, и машина перевернулась на обочину.

В результате А.Исмаилов и его пассажиры - представитель исполнительной власти Агабейярлинского сельского административно-территориального округа Орхан Агаев, главный советник, главный бухгалтер Джанятагского сельского административно-территориального округа Ниджат Гулиев, главный советник, главный бухгалтер Чайлинского сельского административного округа Геюш Мурадов и Джахид Гулиев получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Они были госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу.

По данному факту в Тертерском районном отделе полиции проводится расследование.

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