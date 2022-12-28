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Должностные лица Государственной налоговой службы арестованы за взяточничество

Должностные лица Государственной налоговой службы арестованы за взяточничество В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия бравших взятки у граждан начальника территориального налогового управления №8 Государственно
Происшествия
28 декабря 2022 г. 19:24
Должностные лица Государственной налоговой службы арестованы за взяточничество

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия начальника территориального налогового управления №8 Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Адилова Заура Сафи оглу и начальника отдела выездных налоговых проверок налогового управления Алиева Аждара Насиб оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что в декабре текущего года Заур Адилов и Аждар Алиев, вступив в преступный сговор, получили взятки в крупном размере в обмен на то, чтобы не проводить выездную налоговую проверку в Обществе с ограниченной ответственностью.

В связи с этим в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, на основании собранных предварительных доказательств указанные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, на основании решения суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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