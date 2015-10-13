Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане должностное лицо привлечено к административной ответственности. Как сообщает Report, Насиминский районный суд оштрафовал заведующего Насиминским районным отделом государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Аскера Аскерова на 1000 манатов.

Он наказан по ст. 313.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (за невыполнение законных требований исполнительного чиновника в связи с исполнением решений судебных и иных органов или неисполнение по неуважительной причине исполнительного документа, обязывающего должника в установленный исполнительным чиновником срок выполнить определенные действия или отказаться от выполнения определенных действий).

А.Аскеров подал апелляционную жалобу на решение Насиминского районного суда. Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.