 Наверх

Обвиняемые в присвоении должностные лица "Zaminbank" приговорены к условному наказанию

Должностные лица "Zaminbank" приговорены к условному наказанию

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении должностных лиц "Zaminbank" - Шахина Ильясова, Анара Османова, Анара Гасанова и Зарифы Тагиевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор, согласно которому каждый из обвиняемых приговорен к условному наказанию. 

Отметим, что гособвинитель потребовал приговорить Ш.Ильясова к 6 годам тюремного заключения и замены избранной в его отношении меры наказания на арест. 

Прокурор потребовал для остальных обвиняемых 5 лет условного наказания. 

Обвиняемый Шахин Ильясов был руководителем сумгайытского филиала "Zaminbank", Анар Османов - заведующим казной, Анар Гасанов - сотрудником кредитного отдела банка, Зарифа Тагиева - сотрудницей банка. 

В их отношении выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 УК. Они обвиняются в присвоении кредитов, оформленных на имена различных лиц. 

Задержанные в целом обвиняются в нанесении банку ущерба в размере 1 млн 337 тыс. манатов. На суде заявили об уплате указанной суммы. 

Выступивший на суде представитель банка заявил, что оплаченные 1 млн 337 тыс. манатов подсчитаны вместе с процентным долгом, и, по мнению следствия, ущерб полностью возмещен. Однако, по контрактным обязательствам долг все еще остается.

В отношении обвиняемых избрана мера наказания в виде домашнего ареста. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!