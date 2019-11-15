Обвиняемые в присвоении должностные лица "Zaminbank" приговорены к условному наказанию

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении должностных лиц "Zaminbank" - Шахина Ильясова, Анара Османова, Анара Гасанова и Зарифы Тагиевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор, согласно которому каждый из обвиняемых приговорен к условному наказанию.

Отметим, что гособвинитель потребовал приговорить Ш.Ильясова к 6 годам тюремного заключения и замены избранной в его отношении меры наказания на арест.

Прокурор потребовал для остальных обвиняемых 5 лет условного наказания.

Обвиняемый Шахин Ильясов был руководителем сумгайытского филиала "Zaminbank", Анар Османов - заведующим казной, Анар Гасанов - сотрудником кредитного отдела банка, Зарифа Тагиева - сотрудницей банка.

В их отношении выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 УК. Они обвиняются в присвоении кредитов, оформленных на имена различных лиц.

Задержанные в целом обвиняются в нанесении банку ущерба в размере 1 млн 337 тыс. манатов. На суде заявили об уплате указанной суммы.

Выступивший на суде представитель банка заявил, что оплаченные 1 млн 337 тыс. манатов подсчитаны вместе с процентным долгом, и, по мнению следствия, ущерб полностью возмещен. Однако, по контрактным обязательствам долг все еще остается.

В отношении обвиняемых избрана мера наказания в виде домашнего ареста.