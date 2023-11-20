Дочь погибшего в Гаракендской трагедии: Душа моего отца обрела покой, поскольку Карабах теперь свободен

Сегодня Карабах свободен, поэтому души жертв Гаракендской трагедии обрели покой.

Сегодня Карабах свободен, поэтому души жертв Гаракендской трагедии обрели покой.

Об этом Report сказала Лала Гаджиева, дочь бывшего вице-премьера и депутата парламента Зульфи Гаджиева, погибшего во время Гаракендской трагедии.

Женщина отметила, что ей было 24 года, когда она получила весть об убийстве отца: "В дверь нашего дома постучался водитель моего отца, он сообщил, что вертолет, в котором находился мой папа, сбили над селом Гаракенд".

Л.Гаджиева рассказала, что армяне покушались на ее отца, когда тот возглавлял Организационный комитет: "В здание комитета трижды бросали гранату, однако во время тех инцидентов никто не пострадал".

Напомним, что 20 ноября 1991 года армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту. В результате погибли находящиеся на борту 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.