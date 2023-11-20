Дочь погибшего в Гаракендской трагедии: Душа моего отца обрела покой, поскольку Карабах теперь свободен

Сегодня Карабах свободен, поэтому души жертв Гаракендской трагедии обрели покой.
Об этом Report сказала Лала Гаджиева, дочь бывшего вице-премьера и депутата парламента Зульфи Гаджиева, погибшего во время Гаракендской трагедии.
Женщина отметила, что ей было 24 года, когда она получила весть об убийстве отца: "В дверь нашего дома постучался водитель моего отца, он сообщил, что вертолет, в котором находился мой папа, сбили над селом Гаракенд".
Л.Гаджиева рассказала, что армяне покушались на ее отца, когда тот возглавлял Организационный комитет: "В здание комитета трижды бросали гранату, однако во время тех инцидентов никто не пострадал".
Напомним, что 20 ноября 1991 года армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту. В результате погибли находящиеся на борту 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.