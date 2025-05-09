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Дочь Рамиза Мехдиева подала кассационную жалобу в Верховный суд по делу Baku Oxford School

Дочь Рамиза Мехдиева подала кассационную жалобу в Верховный суд по делу Baku Oxford School Дочь Рамиза Мехдиева подала кассационную жалобу в Верховный суд по делу Baku Oxford School
Происшествия
9 мая 2025 г. 12:41
Дочь Рамиза Мехдиева подала кассационную жалобу в Верховный суд по делу Baku Oxford School

Дочь бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехдиева Камиля Алиева подала кассационную жалобу в Верховный суд по поводу конфискации Baku Oxford School.

Как сообщает Report со ссылкой на источники, К.Алиева обратилась в Верховный суд, чтобы обжаловать решение Бакинского апелляционного суда. Среди ее требований - снятие ареста и исключение из аукциона здания Baku Oxford School.

Ее кассационная жалоба принята к производству и передана судье Тейюбу Мухтарову. Рассмотрение кассационной жалобы состоится 23 июля.

Напомним, что бывший руководитель Baku Steel Company Расим Мамедов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ). Ему вынесен приговор в виде 13 лет и 9 месяцев лишения свободы по обвинению в присвоении в особо крупном размере.

Имущество Мамедова стоимостью в миллионы манатов, включая Baku Oxford School, было конфисковано. К.Алиева утверждает, что является совладелицей половины здания школы.

Некоторое время назад школа была выставлена на аукцион за 18 млн 527 тыс. 250 манатов.

К.Алиева обратилась в Сабаильский районный суд с просьбой о снятии ареста и исключении из аукциона. Суд не удовлетворил ее иск. В Бакинском апелляционном суде жалоба дочери бывшего руководителя аппарата также не была удовлетворена.

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Версия на азербайджанском языке Ramiz Mehdiyevin qızı "Baku Oksford Məktəbi" ilə bağlı Ali Məhkəməyə üz tutub

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