Добровольно вернувшихся из Европы в Азербайджан обеспечили жильем

После смягчения особого карантинного режима сотрудники проекта "Содействие добровольному возвращению и реинтеграции" азербайджанского представительства Международной организации по миграции, в соответствии с инструкциями правления ООН о поэтапном возвращении в страну, возобновили организацию встреч консультационного характера и донесение соответствующей информации по использованию реинтеграционной помощи гражданам Азербайджана, которые до распространения COVİD-19 добровольно вернулись в страну происхождения.

Как сообщили Report в азербайджанском представительстве МОМ, в течение мая статистические показатели по данной сфере доведены до показателей на начало текущего года.

В течение мая сотрудники проекта "Содействие добровольному возвращению и реинтеграции" провели в 27 представительствах встречи с добровольно вернувшимися лицами (62 человека воспользовались) и 12 виртуальных встреч (26 человек воспользовались), донесли 31 безналичную помощь (55 человек воспользовались). В указанный период 5 человек обеспечены жильем, 1 человеку оказана медпомощь, 6 людям помогли в организации малого бизнеса, 19 человек обеспечены материальной помощью (оборудование и необходимая мебель).

С февраля текущего года посредством представительства МОМ 13 людям оказана помощь с жильем, 13 – организация мелкого бизнеса, 57 – материальная помощь (оборудование и необходимая мебель) и 5 оказана медпомощь.

В настоящее время МОМ оказывает услуги добровольно вернувшимся из Швейцарии, Германии, Венгрии, Бельгии, Голландии, Турции и Латвии мигрантам. Наряду с повышением образования и обеспечением временным жильем, одним из основных направлений реинтеграционной помощи являются такие сферы деятельности как обеспечение занятости и организация мелкого бизнеса, что является доходной сферой деятельности.