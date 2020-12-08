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До сих пор на 266 пациентов с коронавирусом было возбуждено уголовное дело

До сих пор на 266 пациентов с коронавирусом было возбуждено уголовное дело Об этом заявил помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев
Происшествия
8 декабря 2020 г. 15:58
До сих пор на 266 пациентов с коронавирусом было возбуждено уголовное дело

"Граждане должны соблюдать правила ношения масок и социальной дистанции. Случаи смерти беспокоят каждого из нас".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заявил помощник президента-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что в некоторых случаях люди, зараженные коронавирусом, гуляют по улицам:

"Сознательно так поступать означает подвергать опасности жизни других людей. В 2020 году было возбуждено 266 уголовных дел в отношении пациентов с коронавирусом, покинувших место жительства. 7 из этих дел были прекращены, 1-приостановлено, а расследование по 23 делам завершено и направлено в суд”.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək 266 koronavirus xəstəsinə cinayət işi açılıb

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