О нас

Для установления личности найденного в водоканале в Билясуваре трупа проведут генетическую экспертизу

Для установления личности найденного в водоканале в Билясуваре трупа проведут генетическую экспертизу Для установления личности найденного в водоканале в Билясуварском районе трупа женщины будет проведена генетическая экспертиза.
Происшествия
10 апреля 2023 г. 18:34
Для установления личности найденного в водоканале в Билясуваре трупа проведут генетическую экспертизу

Для установления личности найденного в водоканале в Билясуварском районе трупа женщины будет проведена генетическая экспертиза.

Как сообщает муганское бюро Report, предположительно, тело принадлежит жительнице Мингячевирского района Зейнаб Сабзалиевой 1956 года рождения, которая утонула в августе прошлого года в Верхне-карабахском канале.

Для точного установления личности будет проведена генетическая экспертиза.

По факту проводится расследование.

Отметим, что 8 апреля в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении трупа женщины в водоканале на территории села Аразбары Билясуварского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda kanalda tapılan meyitin Mingəçevir sakininə məxsus olması ehtimal edilir

Экслюзивные новости

Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi