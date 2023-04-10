Для установления личности найденного в водоканале в Билясуваре трупа проведут генетическую экспертизу

Для установления личности найденного в водоканале в Билясуварском районе трупа женщины будет проведена генетическая экспертиза.
Как сообщает муганское бюро Report, предположительно, тело принадлежит жительнице Мингячевирского района Зейнаб Сабзалиевой 1956 года рождения, которая утонула в августе прошлого года в Верхне-карабахском канале.
Для точного установления личности будет проведена генетическая экспертиза.
По факту проводится расследование.
Отметим, что 8 апреля в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении трупа женщины в водоканале на территории села Аразбары Билясуварского района.