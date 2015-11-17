Для убийцы Айтадж Бабаевой прокурор потребовал 20 лет лишения свободы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу гражданина Грузии Иззета Гусейнова, обвиняемого в убийстве Айтадж Бабаевой.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой мать А.Бабаевой потребовала пожизненного заключения И.Гусейнова.

Затем выступил государственный обвинитель. Он попросил наказания для И.Гусейнова в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Очередное судебное заседание назначено на 20 ноября.

Отметим, что 29 апреля этого года на улице Бахруза Нуриева Низаминского района Иззет Гусейнов убил свою любимую девушку, ученицу 11 класса Айтадж Гусейнову, 1998 года рождения. Убийство произошло на почве конфликта.