Для спасателей МЧС проводится специальные тренинги

11-19 декабря в Гусарском районе в рамках взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерства внутренних дел Австрии проводятся учения по горному альпинизму и поисково-спасательным работам в случаях схода снежных лавин.

11-19 декабря в Гусарском районе в рамках взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерства внутренних дел Австрии проводятся учения по горному альпинизму и поисково-спасательным работам в случаях схода снежных лавин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

К тренингу были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, Северного регионального центра и МЧС Нахчыванской Автономной республики.

В ходе учений, которые австрийские специалисты провели для личного состава, были проведены теоретические занятия по применению и правилам использования современной поисково-спасательной техники и оборудования, недавно закупленной МЧС, во время схода снежных лавин, спасению и эвакуации пострадавших.

После обучения спасателям МЧС будут вручены соответствующие сертификаты министерства внутренних дел Австрии.

Отметим, что данное мероприятие является пятым по счету тренингом, проводимым в рамках сотрудничества между двумя министерствами.