Президент Союза организаций инвалидов: Для решения любой проблемы существуют законные пути

"Мы осуждаем незаконные действия представившихся инвалидами Карабаха лиц, нанесших увечья сотрудникам Управления SOCAR по охране нефтепроводов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Союза организаций инвалидов Азербайджанской Республики Давуд Рагимли.

По его словам, если и есть недовольства, их нужно решить законным путем: "Инвалидность или иное социальное положение не являются преимуществом при нарушении закона. Применение силы или оскорбление кого-либо недопустимо. Для решения любой проблемы существуют законные пути".