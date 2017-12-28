Для определения места нахождения пропавших альпинистов отправлен запрос в министерство связи

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Губа. 28 декабря. REPORT.AZ/ Для определения места нахождения пропавших альпинистов отправлен запрос в министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает корреспондент северного бюро Report, в последний раз связь с альпинистами была налажена 24 декабря в 19:02. Для уточнения места нахождения альпинистов во время последнего телефонного разговора их близкие направили запрос в министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Отметим, что для поиска пропавших без вести альпинистов в селе Хыналыг Губинского района создан штаб. Сегодня к поискам присоединился замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана. Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников ГПС, МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX. К поискам привлечены вертолеты.