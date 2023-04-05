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Для курсантов Академии МЧС проведен тренинг по пожарной безопасности

Для курсантов Академии МЧС проведен тренинг по пожарной безопасности Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провела тренинг для курсантов Академии МЧС в торговом центре Park Bulvar.
Происшествия
5 апреля 2023 г. 16:36
Для курсантов Академии МЧС проведен тренинг по пожарной безопасности

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провела тренинг для курсантов Академии МЧС в торговом центре Park Bulvar.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в тренинге приняли участие 45 курсантов академии.

На тренинге профессиональными сотрудниками Государственной противопожарной службы была предоставлена подробная информация об использовании первичных средств пожаротушения, эвакуации при пожаре, действующем законодательстве о пожарной безопасности, разъяснена ответственность руководителей предприятий за нарушение требований пожарной безопасности.

Отметим, что в рамках учебного процесса для курсантов МЧС регулярно организуются тренинги в реальных условиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKursantlar üçün yanğın təhlükəsizliyinə dair təlim keçirilib

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