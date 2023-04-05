Для курсантов Академии МЧС проведен тренинг по пожарной безопасности

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провела тренинг для курсантов Академии МЧС в торговом центре Park Bulvar.
Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в тренинге приняли участие 45 курсантов академии.
На тренинге профессиональными сотрудниками Государственной противопожарной службы была предоставлена подробная информация об использовании первичных средств пожаротушения, эвакуации при пожаре, действующем законодательстве о пожарной безопасности, разъяснена ответственность руководителей предприятий за нарушение требований пожарной безопасности.
Отметим, что в рамках учебного процесса для курсантов МЧС регулярно организуются тренинги в реальных условиях.