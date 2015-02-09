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    Азербайджанские полицейские получат новые служебные автомобили - ФОТОСЕССИЯ

    Сотрудники ППС будут ездить на Fiat Doblo, а сотрудники ГДП - на BMW 5-ой серии

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку доставлены новые оснащенные необходимым оборудованием автомобили для сотрудников пост-патрульной службы (ППС) и Государственной дорожной полиции (ГДП).

    По информации сотрудника Report, автомобили выстроены в ряд на площади "Азадлыг". Завтра состоится их смотр, после чего машины будут переданы в эксплуатацию.

    Отмечается, что сотрудникам ППС выделят автомобили марки "Fiat Doblo", а сотрудникам ГДП - "BMW" 5-ой серии.

    В то же время в страну доставлены автомобили, предназначенные для перевозки задержанных лиц. В автомобилях марки "Mercedes Sprinter" можно будет перевозить трупы.

    В верхней части предусмотренных для сотрудников дорожной полиции автомобилей кроме сирены установлено также 6 камер, с помощью которых в салон будет поступать информация о движущихся впереди и позади автомобилях. Находящиеся в машине полицейские смогут следить за поступившей информацией через монитор.

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