Директора Академгородка принудительно доставят на суд главреда газеты İrəvan Press

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу главного редактора газеты İrəvan Press, обвиняемого в вымогательстве путем шантажа.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева в качестве потерпевшего выступил начальник Нефтчалинского управления оросительных систем Эльчин Асадов.

Он сообщил, что в 2013 году А.Аббасов потребовал у него 200 манатов. Потерпевший отметил, что претензий к обвиняемому не имеет.

Затем выступил свидетель Новруз Гусейнов, работавший водителем в НАНА. На процессе огласили показания свидетеля, данные следствию.

На суде было объявлено, что несмотря на то, что директор Академгородка НАНА Байрам Бабаев был вызван в качестве свидетеля, на процесс он не явился. Суд постановил принудительно доставить его.

Очередное заседание суда назначено на 6 июля.

Отметим, что А.Аббасов обвиняется в вымогательстве посредством шантажа. Ему инкриминируется статья 182 (Вымогательство) УК АР.

А.Аббасов признал себя частично виновным.