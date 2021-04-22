Директор Yeni klinika арестован

Полученные деньги делились между названными лицами и директором и тратились на личные нужды

Выявлены незаконные действия директора медицинского учреждения Yeni klinika.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре информации были выявлены обоснованные подозрения в том, что директор юридического лица публичного права Yeni klinika Аббасов Парвиз Акиф оглу вошел в предварительный сговор с другими должностными лицами организации о том, что в обмен на размещение пациентов с коронавирусом на стационарное лечение в медучреждение, руководителем которого он является, брать деньги с родственников пациентов.

Согласно этой договоренности, знакомые директора Yeni klinika Гусейнов Аваз Энвер оглу, Мирзаев Самир Генает оглу и Алиева Вусала Фирудин гызы брали деньги с близких родственников пациентов в размере 3 000-3 500 манатов в обмен на размещение в больнице. Полученные деньги делились между названными лицами и директором и тратились на личные нужды.

Собранными доказательствами по уголовному делу Парвизу Аббасову было предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также были выявлены обоснованные подозрения в содействии Парвизу Аббасову в совершении указанных незаконных действий с привлечением Аваза Гусейнова и Вусалы Алиевой в качестве обвиняемых по статьям 32.5, 311.3.1 (содействие в получении взятки группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям уголовного кодекса, в отношении них избрана мера пресечения, не связанная с арестом, Самир Мирзаев был задержан в качестве подозреваемого.

Генеральная прокуратура Азербайджанской республики просит граждан, столкнувшихся с подобными нарушениями, сообщить в "колл-центр" Генпрокуратуры по телефону 961 и контактный центр Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре "161-горячая линия".