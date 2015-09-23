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    ​Директор медцентра в Баку обратился в полицию с жалобой на врача

    Врач обвиняется в присвоении 35 тысяч манатов

    Врач обвиняется в присвоении 35 тысяч манатов

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В медицинском центре Atlas зафиксирован факт присвоения денежных средств. Об этом Report cообщили в Хатаинском РУП.

    По информации, руководство медицинского центра обратилось с заявлением в Хатаинское РУП. В заявлении говорится, что работающая в центре врачом 39-летняя Ирада Велиева присвоила 35 тысяч манатов, принадлежащих медицинскому центру Atlas.

    По данному факту ведется расследование.

    Отметим, что заявление подписано директором центра. 

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