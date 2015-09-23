​Директор медцентра в Баку обратился в полицию с жалобой на врача

Врач обвиняется в присвоении 35 тысяч манатов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В медицинском центре Atlas зафиксирован факт присвоения денежных средств. Об этом Report cообщили в Хатаинском РУП.

По информации, руководство медицинского центра обратилось с заявлением в Хатаинское РУП. В заявлении говорится, что работающая в центре врачом 39-летняя Ирада Велиева присвоила 35 тысяч манатов, принадлежащих медицинскому центру Atlas.

По данному факту ведется расследование.

Отметим, что заявление подписано директором центра.