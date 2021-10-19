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Директор кукольного театра возместил государству ущерб

Директор кукольного театра возместил государству ущерб Возбуждено уголовное дело по факту хищения в Государственном кукольном театре Гахского района.
Происшествия
19 октября 2021 г. 17:43
Директор кукольного театра возместил государству ущерб

Возбуждено уголовное дело по факту хищения в Государственном кукольном театре Гахского района.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что по факту хищения в Гахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 Уголовного кодекса АР (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба).

Следствием установлено, что бывший директор театра Назим Махмудов в период работы злоупотребляя своим служебным положением присвоил денежные средства на общую сумму 48 тыс. 554 маната, перечисленные на зарплатные карты на имена лиц, которые не осуществляли трудовой деятельности.

Поскольку причиненный государству ущерб в ходе следствия был полностью возмещен в госбюджет, производство по делу было прекращено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, министр культуры Азербайджана Анар Керимов уволил директора Гахского Государственного театра кукол Н. Махмудова за растрату.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Qax Kukla Teatrının direktoru mənimsədiyi 48,5 min manatı ödəyib"

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