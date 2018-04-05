Директор интернет-телеканала "Канал 13" отпущен на свободу

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Директор интернет-телеканала "Канал 13" Азиз Оруджев отпущен на свободу.

Об этом Report сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, на судебном процессе под председательством судьи Верховного суда Али Сейфалиева было объявлено решение по кассационной жалобе А.Оруджева.

Согласно решению, с него были сняты обвинения по статье 192.2 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство). Статья 308.2 была переквалифицирована в статью 308.1. Суд вынес в его отношении условную меру наказания.

Отметим, что 2 мая прошлого года А.Оруджев был задержан по обвинению в оказании сопротивления полиции, суд вынес решение назначить ему административный арест сроком на 30 суток. 1 июня в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры против него было возбуждено уголовное дело по статьям 192 (незаконное предпринимательство) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Затем по решению Насиминского районного суда в отношении А.Оруджева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был лишен свободы сроком на 6 лет.