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Директор Гусарской районной больницы задержан с поличным

Директор Гусарской районной больницы задержан с поличным На основании поступившей информации о незаконных действиях директора юридического лица публичного права "Центральная больница Гусарского района" Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана проведены оперативно-розыскн
Происшествия
20 октября 2021 г. 15:10
Директор Гусарской районной больницы задержан с поличным

На основании поступившей информации о незаконных действиях директора юридического лица публичного права "Центральная больница Гусарского района" Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что директор Центральной больницы Гусарского района Зейналов Мубариз Агакерим оглу получил от стоматолога учреждения взятку в размере 1 000 манатов в обмен на включение стоматологического оборудование в перечень медоборудования, которое будет закуплено больницей за счет бюджетных средств.

В результате проведенных мероприятий Мубариз Зейналов был задержан 19.10.2021 года в служебном кабинете больницы при получении второй части взятки в размере 1 000 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.1 (получение взятки) УК АР, Мубариз Зейналов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие.

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Версия на английском языке Azerbaijani anti-corruption agency detains hospital director
Версия на азербайджанском языке Qusar xəstəxanasının direktoru rüşvət alarkən saxlanılıb

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