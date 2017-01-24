Директор бетонного завода совершил мошенничество в отношении владельца предприятия на сумму 42 тыс. манатов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Директор Бинагадинского бетонного завода обвиняется в мошенничестве в отношении владельца предприятия.

Как сообщает Report, владелец завода Нушираван Джалилов 1959 года рождения обратился в правоохранительные органы и заявил, что Бадалов Шамиль Айдын оглу 1969 года рождения, работающий директором предприятия, обманул его и присвоил 42 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Н.Джалилов является заслуженным инженером Азербайджана.