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Директор Бардинской районной центральной больницы: Состояние подорвавшегося на мине тяжелое

Директор Бардинской районной центральной больницы: Состояние подорвавшегося на мине тяжелое Состояние Мирфаттаха Багирова, получившего ранение в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации селе Алиагалы Агдамского района, оценивается как тяжелое.
Происшествия
12 апреля 2024 г. 20:18
Директор Бардинской районной центральной больницы: Состояние подорвавшегося на мине тяжелое

Состояние Мирфаттаха Багирова, получившего ранение в результате взрыва мины в освобожденном от оккупации селе Алиагалы Агдамского района, оценивается как тяжелое.

Как передает Report, об этом сообщил директор Бардинской центральной районной больницы Вюсал Мамедов.

"На момент поступления у пациента была диагностирована травматическая ампутация левой стопы, включая нижнюю треть голени, обширное осколочное ранение задней части левой голени, тяжелый травматический шок. К тому же раненый болен диабетом", - сказал он.

По словам директора ЦРБ, в настоящее время проводятся необходимые медицинские меры, планируется хирургическая операция.

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Версия на азербайджанском языке Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru: Minaya düşərək xəsarət alan şəxsin vəziyyəti ağırdır

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