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    Директор бакинской клиники, где скончалась 18-летняя девушка, привлечен к уголовному делу

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Еще одно должностное лицо клиники "StarMed", где во время операции скончалась 18-летняя девушка, привлечено к разбирательству по уголовному делу. 

    Как сообщает Report, вслед за хирургом Сянаном Мехтиевым и анестезиологом Эмином Гулузаде, обвинение выдвинуто и в отношении директора клиники Джабраила Султанова. 

    Ему предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) УК Азербайджана. 

    На период проведения судебных мероприятий в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

    Подготовительное заседание суда по данному делу назначено на 5 июля. 

    Напомним, что в марте 2015 года в клинике "StarMed" при неизвестных обстоятельствах скончалась 18-летняя Лейла Мурсалова. Оперировавший девушку Сянан Мехтиев и анестезиолог Эмин Гулузаде обвиняются в халатности, приведшей к летальному исходу.

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