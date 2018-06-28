Директор бакинской клиники, где скончалась 18-летняя девушка, привлечен к уголовному делу

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Еще одно должностное лицо клиники "StarMed", где во время операции скончалась 18-летняя девушка, привлечено к разбирательству по уголовному делу.

Как сообщает Report, вслед за хирургом Сянаном Мехтиевым и анестезиологом Эмином Гулузаде, обвинение выдвинуто и в отношении директора клиники Джабраила Султанова.

Ему предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) УК Азербайджана.

На период проведения судебных мероприятий в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подготовительное заседание суда по данному делу назначено на 5 июля.

Напомним, что в марте 2015 года в клинике "StarMed" при неизвестных обстоятельствах скончалась 18-летняя Лейла Мурсалова. Оперировавший девушку Сянан Мехтиев и анестезиолог Эмин Гулузаде обвиняются в халатности, приведшей к летальному исходу.