Директор Агдамского музыкального колледжа задержан за взяточничество

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, были изобличены незаконные действия директора Агдамского музыкального колледжа Рафаила Мусаева.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, были изобличены незаконные действия директора Агдамского музыкального колледжа Рафаила Мусаева.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения в том, что в период с 2019 по 2023 год Р.Мусаев получал взятки в крупном размере в обмен на выделение учебных часов, прием на работу, выставление оценок на экзаменах и др.

В связи с этим в Главном управлении было возбуждено уголовное дело, на основании собранных предварительных доказательств ему было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР. Решением суда в отношении Р.Мусаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.