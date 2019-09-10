Дилер компании "Bosch" в Азербайджане оштрафован

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ООО "BİSB Solutions" протокол об административном проступке.

Как сообщает Report, составленный Палатой протокол был направлен структурой в Наримановский районный суд.

Признав компанию виновной по ст. 430.4 Кодекса об административных проступках, суд вынес решение о применении штрафа в размере 20 250 евро (38 880 манатов).

Апелляционная жалоба, поданная директором ООО "BİSB Solutions" из постановления Наримановского районного суда от 14 июня 2019 года, рассматривается Бакинским апелляционным судом.

Отметим, что ООО "BİSB Solutions" является дилером турецкой компании "Bosch Security and Safety Systems" в Азербайджане.

Компания обеспечивает охрану зданий, занимается установкой сигнализации, видеонаблюдения и пр.