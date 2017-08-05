Дезинформировавший о теракте вышел из тюрьмы и повторил свой поступок

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ 4 августа в 1:00 в "Центр звонков 102" министерства внутренних дел из МЧС поступила информация о звонке неизвестного.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, было сообщено, что не назвавшийся неизвестный позвонил в "службу 112" и сообщил о бомбе.

Было установлено, что звонок был совершен из города Агджебеди.

Об этом было уведомлено Агджебединское районное отделение полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что звонившим был 24-летний житель района Нурлан Джабраилов. Он был задержан и доставлен в отделении полиции.

Предварительное расследование установило, что за аналогичное правонарушение в 2014 году он был обвинен по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК и лишен свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. Распоряжением президента Азербайджана о помиловании ряда осужденных 16 марта этого года он был выпущен на свободу.

Факт расследуется Агджебединским районным отделением полиции.