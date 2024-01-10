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Деятельность бакинского цирка приостановлена

Деятельность бакинского цирка приостановлена Специалисты МЧС проинспектировали Бакинский государственный цирк.
Происшествия
10 января 2024 г. 15:37
Деятельность бакинского цирка приостановлена

Специалисты МЧС проинспектировали Бакинский государственный цирк.

Как сообщили Report в бакинском цирке, в здании выявлены определенные технические неисправности и даны соответствующие указания.

"Министерством культуры принято решение не проводить в здании массовые мероприятия до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены, руководству цирка даны соответствующие поручения. С 7 января деятельность цирка временно приостановлена. После завершения работ цирк вновь откроет двери для зрителей", - говорится в сообщении.

Здание Бакинского государственного цирка было построено в 1967 году и выделяется среди архитектурных памятников столицы Азербайджана 20-го века своим оригинальным дизайном.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Dövlət Sirkinin binasında texniki nasazlıqlar aşkar edilib, fəaliyyəti dayandırılıb

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