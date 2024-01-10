Деятельность бакинского цирка приостановлена

Специалисты МЧС проинспектировали Бакинский государственный цирк.

Специалисты МЧС проинспектировали Бакинский государственный цирк.

Как сообщили Report в бакинском цирке, в здании выявлены определенные технические неисправности и даны соответствующие указания.

"Министерством культуры принято решение не проводить в здании массовые мероприятия до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены, руководству цирка даны соответствующие поручения. С 7 января деятельность цирка временно приостановлена. После завершения работ цирк вновь откроет двери для зрителей", - говорится в сообщении.

Здание Бакинского государственного цирка было построено в 1967 году и выделяется среди архитектурных памятников столицы Азербайджана 20-го века своим оригинальным дизайном.